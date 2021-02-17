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В Италии проснулся древний вулкан Этна — 13 пугающе красивых фото

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  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
  • Извержение вулкана Этна
© REUTERS / Antonio Parrinello
Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы, проснулся в ночь на 16 февраля.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/11/16023792.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210217/16024647.html

Накануне на восточном берегу Сицилии вновь проснулся один из старейших вулканов на всем европейском континенте.

Это не только красивое зрелище, но и очень опасное. Сообщается, что пепел и куски породы буквально накрыли близлежащие коммуны Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи.

Ruptly
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Стихия затронула также чуть более отдаленную провинцию Катания.

Из-за образовавшегося облака все воздушное пространство поблизости пришлось закрыть. Местные аэропорты оказались завалены толстым слоем "вулканического мусора".

Между тем пока обходится без жертв.

Как происходит извержение, пожалуй, одного из самых известных вулканов Европы, смотрите в фотоленте!




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Извержение вулкана Этна
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