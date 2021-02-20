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Фото недели: снегопады, влюбленные и протесты

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© AFP 2018 / Mateusz Slodkowski
Любители зимнего плавания на Балтийском море в Гданьске, Польша.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210220/16042537/Photo-nedeli-snegopadi-vlublennie-i-protesti.html

Радостные, удивительные и грустные события в разных уголках мира - чем запомнилась нам еще одна неделя февраля.

Смотрите фотоподборку Sputnik Узбекистан.

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