Фото недели: снегопады, влюбленные и протесты

Смотрите фотоподборку Sputnik Узбекистан.
Радостные, удивительные и грустные события в разных уголках мира - чем запомнилась нам еще одна неделя февраля.
Смотрите фотоподборку Sputnik Узбекистан.
Заснеженные псы хотят весны. Фотографии животных, которым так же, как и вам, надоела зима, смотрите в нашей ленте!
Феи в своем время ездили на этих очаровательных собаках верхом. Смотрите самые милые снимки - в нашей фотоленте!
Сегодня не стало, пожалуй, одного из самых легендарных советских актеров — Андрея Мягкова. Артист скончался в возрасте 82 лет.
Накануне на восточном берегу Сицилии вновь проснулся один из старейших вулканов на всем европейском континенте.
Должность получил полковник Вафоев Махкам Миржанович. Ранее он занимал пост замначальника ГУВД Ташкента.
Известно, что спортсмены находились под арестом более двух месяцев. Они были задержаны в ходе потасовки, произошедшей во время футбольного матча в Фергане.
Если получится провести большое соревнование в "Хумо Арене", то можно пригласить Мейвезера и многих других иностранных знаменитостей, заявил Махмуд Мурадов.
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