Наперекор природе: 12 клонированных животных, известных науке — фото

На днях мир облетела новость: ученые успешно клонировали черноногого хорька, который долгое время считался вымершим видом. Назвали питомца Элизабет Энн.

Событие и правда сенсационное по своим масштабам и значению для науки.

Дело в том, что ДНК-клетку взяли у животного, которое умерло 33 года назад, и вот теперь на свет появился клон, который позволит спасти популяцию исчезающего вида.

На очереди — вымершая монгольская дикая лошадь и странствующий голубь.

Однако хорек Элизабет Энн — далеко не первый пример успеха в сфере клонирования.

Эта страница науки была "открыта" в 1997 году, когда на свет появилась знаменитая овечка Долли.

В последующие годы ученые воспроизводили подобным образом мартышек, собак, кошек и коз.

Историю клонирования животных смотрите в нашей фотоленте!