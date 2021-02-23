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Наперекор природе: 12 клонированных животных, известных науке — фото

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© REUTERS / USFWS National Black-footed Ferret Conservation Center
Первый клонированный черноногий хорек
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/17/16060649.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210223/16061431.html

На днях мир облетела новость: ученые успешно клонировали черноногого хорька, который долгое время считался вымершим видом. Назвали питомца Элизабет Энн.

Событие и правда сенсационное по своим масштабам и значению для науки.

© AP Photo / U.S. Fish and Wildlife Service
В США клонировали "вымирающего" хорька — его ДНК была заморожена в 1980-x

Дело в том, что ДНК-клетку взяли у животного, которое умерло 33 года назад, и вот теперь на свет появился клон, который позволит спасти популяцию исчезающего вида.

На очереди — вымершая монгольская дикая лошадь и странствующий голубь.

Однако хорек Элизабет Энн — далеко не первый пример успеха в сфере клонирования. 

Эта страница науки была "открыта" в 1997 году, когда на свет появилась знаменитая овечка Долли.

В последующие годы ученые воспроизводили подобным образом мартышек, собак, кошек и коз. 

Историю клонирования животных смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
ученые, Наука, животные



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