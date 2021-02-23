Наперекор природе: 12 клонированных животных, известных науке — фото

Событие и правда сенсационное по своим масштабам и значению для науки.
Дело в том, что ДНК-клетку взяли у животного, которое умерло 33 года назад, и вот теперь на свет появился клон, который позволит спасти популяцию исчезающего вида.
На очереди — вымершая монгольская дикая лошадь и странствующий голубь.
Однако хорек Элизабет Энн — далеко не первый пример успеха в сфере клонирования.
Эта страница науки была "открыта" в 1997 году, когда на свет появилась знаменитая овечка Долли.
В последующие годы ученые воспроизводили подобным образом мартышек, собак, кошек и коз.
Историю клонирования животных смотрите в нашей фотоленте!