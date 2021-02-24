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Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото

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© Sputnik / Natalia Seliverstova
Кошка породы селкирк-рекс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210224/16065093.html

На днях в Москве прошла любопытная выставка под названием "КоШарики Шоу". Это мероприятие собрало всех любителей мягких лапок и треугольных ушек.

На выставке были представлены как большие, так и самые маленькие любимцы.

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Количество представленных пород поражает: здесь можно было увидеть и знаменитых мейн-кунов, и легендарных абиссинов, и "британцев" с "шотландцами", и даже сфинксов!

Все кошечки участвовали в конкурсах, которые определяли, кто из шерстяных любимцев — самый озорной, игривый или, наоборот, спокойный.

Победу присуждали авторитетные эксперты.

Впрочем, во время конкурсов проходили и зрительские голосования, по результатам которых питомец мог получить особый приз.

Оцените сами, кто из них достоин победы! Смотрите фотоленту Sputnik!

Теги:
Россия, Москва, Выставка, животные, кот



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