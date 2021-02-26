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Дистанционка is over: МИФИ вернулся на "очные рельсы" после карантина — фото

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  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
  • Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Узатом
На сегодняшний день в Ташкентском филиале на первом и втором курсе обучается 171 студент.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210226/16082127/Distantsionka-is-over-MIFI-vernulsya-na-ochnye-relsy-posle-karantina--foto.html

В прошлом году мир претерпел большие изменения. Перемены коснулись совершенно разных сфер, в том числе образования.

Так, все учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. Его практиковали как в школах, так и в вузах.

Шахта ядерного реактора
© Sputnik / Игорь Руссак
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В конце 2020 года все потихоньку начало возвращаться в привычное русло: студентов и школьников вернули в классы.

Не остался в стороне и филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте — там продолжили обучение в традиционном формате еще осенью.

Напомним, что этот университет считается одним из самых престижных в сфере инженерии, энергетики и ядерной физики. 

НИЯУ МИФИ занимает уверенные позиции во всех ведущих рейтингах: 30-е место в списке вузов BRICS, 8-е — в Евразийском рейтинге.

Также университет взял почетное "золото" по отзывам студентов и востребованности среди российских инженерных вузов.

Новый филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте был открыт не так давно — в сентябре 2019-го. Его цель — качественно подготовить молодых специалистов, которые будут развивать атомную отрасль в Узбекистане.

Как проходят первые очные занятия в филиале после карантина — смотрите в фотоленте.

Теги:
коронавирус, Карантин, высшее образование, Образование, Обучение, студенты, Ташкент, Узбекистан, ВУЗ



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Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Дистанционка is over: МИФИ вернулся на "очные рельсы" после карантина — фото
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