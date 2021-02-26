Дистанционка is over: МИФИ вернулся на "очные рельсы" после карантина — фото

В прошлом году мир претерпел большие изменения. Перемены коснулись совершенно разных сфер, в том числе образования.

Так, все учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. Его практиковали как в школах, так и в вузах.

В конце 2020 года все потихоньку начало возвращаться в привычное русло: студентов и школьников вернули в классы.

Не остался в стороне и филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте — там продолжили обучение в традиционном формате еще осенью.

Напомним, что этот университет считается одним из самых престижных в сфере инженерии, энергетики и ядерной физики.

НИЯУ МИФИ занимает уверенные позиции во всех ведущих рейтингах: 30-е место в списке вузов BRICS, 8-е — в Евразийском рейтинге.

Также университет взял почетное "золото" по отзывам студентов и востребованности среди российских инженерных вузов.

Новый филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте был открыт не так давно — в сентябре 2019-го. Его цель — качественно подготовить молодых специалистов, которые будут развивать атомную отрасль в Узбекистане.

Как проходят первые очные занятия в филиале после карантина — смотрите в фотоленте.