Кейт Хадсон, Галь Гадот, Кэтрин Зета-Джонс: лучшие наряды "Золотого глобуса"

В США прошла 78-я церемония вручения "Золотого глобуса". В каких платьях и костюмах предстали любимые миллионами кинозвезды и кто был удостоен престижной премии — смотрите и читайте.

"Золотой глобус" вручается с 1944 года. Эта премия считается одной из самых престижных наград в мире кино.

Из-за пандемии коронавируса в этом году был изменен формат церемонии: ведущие находились на двух площадках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, лауреаты премии включались в трансляцию дистанционно.

Лучшим фильмом-драмой была признана "Земля кочевников", лучшим анимационным фильмом — "Душа", лучшим драматическим телесериалом — "Корона", лучшим мини-сериалом или телефильмом — "Ход королевы", лучшим фильмом на иностранном языке — "Минари". Полный список лауреатов и номинантов можно увидеть на официальном сайте премии.