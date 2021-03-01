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Кейт Хадсон, Галь Гадот, Кэтрин Зета-Джонс: лучшие наряды "Золотого глобуса"

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  • Актриса Кэтрин Зета-Джонс и актер Майкл Дуглас на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Актер Бен Стиллер с булкой в виде статуэтки глобуса на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Репортер у отеля Беверли-Хилтон во время церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Ведущая Анджела Бассетт на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Актриса Аквафина на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Актер Шон Пенн на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Американская актриса Джиллиан Андерсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Церемония награждения премии Золотой глобус в США.
  • Певица София Карсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Актриса Аня Тейлор-Джой во время церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Израильская актриса Галь Гадот на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Певица Синтия Эриво на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Актриса Сальма Хайек на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Ведущие на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Актриса Марго Робби на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
  • Актер Чедвик Боузман посмертно удостоен награды Золотой глобус в США.
  • Актер Кристофер Мелони с дочерью на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
© REUTERS / Cindy Ord/NBC
Актриса Кэтрин Зета-Джонс и актер Майкл Дуглас на церемонии награждения премии "Золотой глобус" в США.
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Sputnik Узбекистан
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В США прошла 78-я церемония вручения "Золотого глобуса". В каких платьях и костюмах предстали любимые миллионами кинозвезды и кто был удостоен престижной премии — смотрите и читайте.

"Золотой глобус" вручается с 1944 года. Эта премия считается одной из самых престижных наград в мире кино.

Из-за пандемии коронавируса в этом году был изменен формат церемонии: ведущие находились на двух площадках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, лауреаты премии включались в трансляцию дистанционно.

Лучшим фильмом-драмой была признана "Земля кочевников", лучшим анимационным фильмом — "Душа", лучшим драматическим телесериалом — "Корона", лучшим мини-сериалом или телефильмом — "Ход королевы", лучшим фильмом на иностранном языке — "Минари". Полный список лауреатов и номинантов можно увидеть на официальном сайте премии.

Теги:
Кино, кинематограф, фотолента, Золотой глобус, США



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Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США.
Кейт Хадсон, Галь Гадот, Кэтрин Зета-Джонс: лучшие наряды "Золотого глобуса"
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