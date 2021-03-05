"Феличита" вопреки всему: как проходит легендарный фестиваль песни в Сан-Ремо

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Ежегодный фестиваль итальянской эстрады стартовал во вторник в городке Сан-Ремо, что на Лигурийском побережье.
В этом году песенный конкурс проходит без зрителей — ограничения по COVID-19 никто не отменял. Помимо участников фестиваля — их 26, — в зале находятся только ведущие и музыканты.
Главный приз "Золотая пальма" достанется одному конкурсанту, также за отдельную награду поборются восемь молодых артистов.
Имена победителей будут озвучены в ночь на воскресенье после заключительного концерта.