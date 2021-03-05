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"Феличита" вопреки всему: как проходит легендарный фестиваль песни в Сан-Ремо

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  • Футболист Златан Ибрагимович и ведущий Амедео Себастьяни на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
  • Певец Акилле Лауро во время выступления на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
  • Представители СМИ на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
  • Вид на кинотеатр Ariston в Сан-Ремо.
  • Музыкант во время выступления на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
  • Актриса Матильда Де Анхелис и футболист Златан Ибрагимович на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
  • Комик Розарио Фьорелло на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
  • Медсестра Алессиа Бонари на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
  • Футболист Златан Ибрагимович, ведущий Амедео Себастьяни и комик Розарио Фьорелло на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
  • Футболист Златан Ибрагимович и ведущий Амедео Себастьяни на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Футболист Златан Ибрагимович и ведущий Амедео Себастьяни на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210305/16133196/Felichita-vopreki-vsemu-kak-prokhodit-legendarnyy-festival-pesni-v-Italii.html

Ежегодный фестиваль итальянской эстрады стартовал во вторник в городке Сан-Ремо, что на Лигурийском побережье.

В этом году песенный конкурс проходит без зрителей — ограничения по COVID-19 никто не отменял. Помимо участников фестиваля — их 26, — в зале находятся только ведущие и музыканты.

Главный приз "Золотая пальма" достанется одному конкурсанту, также за отдельную награду поборются восемь молодых артистов.

Имена победителей будут озвучены в ночь на воскресенье после заключительного концерта.

Теги:
фотолента, музыка, Италия, Фестиваль



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Музыкант во время выступления на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
"Феличита" вопреки всему: как проходит легендарный фестиваль песни в Сан-Ремо
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