Глюкофон, козья ангорка и куклы-хохотушки — чем удивляют узбекские мастера

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В гостинице International Tashkent в Ташкенте проходит ярмарка-выставка мастеров со всей республики. Народные умельцы представили уникальные вещи ручной работы: от войлочных тапочек и самаркандского серебра до национальных чапанов и глюкофона.
Ярмарка проходит ежемесячно и всегда привлекает большое внимание почитателей ручного труда народных мастеров.
Умельцы с удовольствием общаются с посетителями и рассказывают о своей работе.
Изделия из дерева, стекла, керамики, ювелирные украшения, меха, вязанные вещи, национальные вышивки и всевозможные аксессуары — здесь каждый найдет что-то для себя.
Чем сегодня удивляют узбекские мастера, смотрите в нашей фотоленте!