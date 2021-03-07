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Глюкофон, козья ангорка и куклы-хохотушки — чем удивляют узбекские мастера

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Анна Желиховская
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Sputnik Узбекистан
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В гостинице International Tashkent в Ташкенте проходит ярмарка-выставка мастеров со всей республики. Народные умельцы представили уникальные вещи ручной работы: от войлочных тапочек и самаркандского серебра до национальных чапанов и глюкофона.

Ярмарка проходит ежемесячно и всегда привлекает большое внимание почитателей ручного труда народных мастеров.

Умельцы с удовольствием общаются с посетителями и рассказывают о своей работе.

Изделия из дерева, стекла, керамики, ювелирные украшения, меха, вязанные вещи, национальные вышивки и всевозможные аксессуары — здесь каждый найдет что-то для себя.

Чем сегодня удивляют узбекские мастера, смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
Ташкент, Узбекистан, узбекские мастера, Выставка, ярмарка



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Глюкофон, козья ангорка и куклы-хохотушки — чем удивляют узбекские мастера
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