Президент Беларуси снова появился на публике днем 31 июля, он встретился с руководителем Минского областного исполнительного комитета.
Филиалы российских вузов по подготовке преподавателей русского языка и литературы планируется открыть в Узбекистане.
Это предусмотрено законом, который президент Шавкат Мирзиёев подписал накануне.
Министры иностранных дел обсудили в телефонном разговоре актуальные двусторонние и международные вопросы, а также подготовку к предстоящему визиту Владимира Путина в Узбекистан.
Согласно документу, признать организацию экстремистской может только Верховный суд на основании заявления Генерального прокурора страны.
Внешнеполитическое ведомство сообщило о предстоящем визите министра иностранных дел Палестины в Ташкент
Международный этап конкурса пройдет с 30 июля по 5 августа и будет состоять из двух состязательных номинаций.
Президент США отметил, что желает, чтобы в Америку приезжали только выдающиеся люди
Ранее авиакомпания возобновила полёты по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе. Кроме того, было объявлено о запуске нового рейса по направлению Душанбе — Самарканд — Душанбе
Президент поручил исправить ситуацию с устаревшим госпиталем, чтобы поднять его доходность и качество работы
IV Международные армейские игры пройдут на территории семи государств с 28 июля по 12 августа. В этом году Узбекистан принимает участие сразу в 13 дисциплинах.
Президент Республики Узбекистан, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Мирабадском районе
День рождения президента, предэкзаменационная пора и новые правила при покупке в интернете — об этих и других новостях этой недели читайте в нашем обзоре.
Глава государства поручил в каждом регионе ввести рейтинг деятельности по предотвращению и противодействию преступности, за высокие строчки рейтинга сотрудники будут поощряться, а занявшие низкие места – наказываться.
Делегация республики 25 июля прибыла в Вашингтон для участия в Министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.
Об этом министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев договорился с советником по делам посольства РФ в РУ Вадимом Митрофановым.
Единственным условием президента России оказался допуск российской продукции на рынок Турции.
Шавкат Мирзиёев пообещал направлять силы и энергию на дальнейшее развитие страны.
Соответствующий законопроект сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов внесли на прошлой неделе в Госдуму.
Стороны договорились наращивать объемы в торговой сфере между странами.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik