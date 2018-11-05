00:29 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Горы на границе Узбекистана и Казахстана

Казахстан ратифицировал договор о стыке границ с Узбекистаном

© Flickr/ Martin Lopatka
Политика
Получить короткую ссылку
37120

Ранее проект этого закона одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) и сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

ТАШКЕНТ, 5 ноя— Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации договора между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств, сообщила пресс-служба главы республики.

Ранее проект этого закона одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) и сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

В заключении к законопроекту говорится, что договор о районе точки стыка госграниц трех государств заключен в Самарканде 10 ноября 2017 года. В соответствии с договором, Казахстан и Туркменистан определили прохождение линии казахстанско-туркменской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №1, упомянутой в договоре между странами о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной границы от 5 июля 2001 года.

Контрольно-пропускной пункт на границе Казахстана
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Узбекистан и Казахстан разделили территорию: одобрен договор о стыке границ
Казахстан и Узбекистан определили прохождение линии казахско-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №125, упомянутой в договоре о государственной границе от 16 ноября 2001 года.

Туркменистан и Узбекистан определили прохождение линии туркмено-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №206, упомянутой в договоре о делимитации государственной границы от 21 сентября 2000 года.

Также в договоре составлено описание местоположения точки стыка государственных границ Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и прохождения линий государственных границ в районе точки стыка.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054