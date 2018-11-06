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Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев

Спикер сената Узбекистана навестит узбекистанцев в России

© Совет Республики Национального собрания республики Беларусь
Политика
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Во вторник, 6 ноября, начинается визит в РФ председателя сената Узбекистана Нигматиллы Юлдашева.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев посетит Россию с официальным визитом 6-8 ноября. Об этом сообщает МИД республики.

В программе визита - переговоры в Москве с руководителями палат Федерального собрания РФ, участие в заседании комиссии по сотрудничеству сената Олий Мажлиса и Совета Федерации РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, с участием Юлдашева также состоится круглый стол представителей бизнеса двух стран в Торгово-промышленной палате, посвященный углублению узбекско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Также планируется провести встречу с соотечественниками, проживающими в России, добавили в МИД Узбекистана.

Напомним, председатель сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в октябре присутствовал на торжественном открытии памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову.




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    Тушите свет

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  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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