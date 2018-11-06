Камилов обсудит в ФРГ предстоящий визит Мирзиёева в Германию

Абдулазиз Камилов возглавит делегацию Узбекистана, которая обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные вопросы.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит с визитом Германию 7-8 ноября. Он обсудит подготовку визита президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает МИД Узбекистана.

По данным внешнеполитического ведомства, Камилов проведет встречи с федеральным министром иностранных дел Хайко Маасом, другими официальными лицами ФРГ.

"Будут обсуждаться ход подготовки к предстоящей узбекско-германской встрече на высшем уровне, перспективы развития двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные вопросы", - отмечается в сообщении.

В рамках визита планируется провести очередной раунд межмидовских политических консультаций, добавили в МИД Узбекистана.

Ранее посол ФРГ в Узбекистане Гюнтер Оверфельд сообщал местным СМИ, что Мирзиёев планирует посетить Германию с визитом в январе 2019 года. По данным дипломата, он проведет переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.