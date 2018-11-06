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НАТО и США оставят войска в Афганистане, но Ашраф Гани за мир по-ташкентски

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для безопасности Европы Альянс намерен увеличить военное присутствие в Афганистане, чтобы поддерживать стабильность в стране.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о том, что правительство страны продолжит работу по примирению всех противоборствующих сторон конфликта, в том числе на основе результатов, достигнутых на конференции в Узбекистане весной этого года. Такое заявление он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшим на переговоры в Кабул.

"Результат должен быть инклюзивным, все афганцы должны подтвердить приверженность мирному процессу. Этот инклюзивный процесс мы поддерживаем. Участие иностранных коллег, модель сотрудничества — то, что происходило на конференции Узбекистане, мы двигаемся дальше на этой основе", — отметил Ашраф Гани.

В свою очередь генсек Североатлантического альянса заявил, что ради безопасности Запада НАТО сохранит свое военное присутствие в стране до тех пор, пока в этом будет потребность на местах.

"Мы ранее приняли решение увеличить наше присутствие, и сделали это посредством большего числа советников и тренировочного персонала в интересах афганских сил. И США тоже увеличивают свое присутствие. И мы в июле решили, что наше присутствие здесь связано с определенными условиями, нет точного графика, невозможно сказать, когда мы сможем сократить присутствие", - проводит его слова РИА Новости.

Столтенберг дал понять, что говорить о сокращении контингента или о полном выводе войск можно будет лишь тогда, когда ситуация стабилизируется. По его словам, союзники по НАТО на саммите приняли решение сохранить финансирование афганских сил безопасности до 2024 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
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Захарова: Запад переворачивает переговоры по Афганистану с ног на голову
На Конференции по Афганистану, которая состоялась в Ташкенте в конце марта этого года, была принята декларация, направленная на мирное урегулирование конфликта. В частности, радикальному движению "Талибан" (организация признана в России и ряде стран террористической. — Ред.) без предварительных условий необходимо прекратить кровопролитие и  сесть за стол переговоров с представителями правительства и другими противоборствующими сторонами. Официальный Ташкент даже готов предоставить переговорную площадку на своей территории.

В Брюсселе 8 ноября состоится конференция, посвященная ситуации в Афганистане. В ее работе примет участие специальный представитель президента страны по Афганистану Исматулла Иргашев.

Еще одна возможность найти компромисс и приблизить мир в этой стране представится участникам диалога 9 ноября во время встречи в Москве. Ожидается, что на переговоры приедут даже представители движения "Талибан", в то время как Кабул делегатов в российскую столицу не направляет.

Теги:
Мухаммад Ашраф Гани, переговоры, США, НАТО, Узбекистан, Афганистан



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