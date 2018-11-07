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Южнокорейцы подскажут странам ЦА, как спасти Арал

CC0 / pixabay
Политика
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Делегация Узбекистана приняла участие в XI форуме по сотрудничеству "Республика Корея - Центральная Азия" в Сеуле.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Республику Узбекистан на форуме "Республика Корея - Центральная Азия" представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым.

В состав делегации также вошли представители Министерства водного хозяйства и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, сообщает пресс-служба МИД республики.

Корабль на месте высохшего Аральского моря
© Twitter / UN in Uzbekistan
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Основной тематикой форума стали вопросы эффективного использования водных ресурсов в регионе и меры по спасению Аральского моря.

Участники встречи также обсудили развитие многостороннего сотрудничества Южной Кореи со странами Центральной Азии в области медицины и здравоохранения, защиты окружающей среды, сферах логистики и транспорта.

В рамках пребывания в Сеуле делегация Узбекистана провела двусторонние встречи и переговоры с руководством МИД и Корейского фонда содействия экономическому развитию, добавили в МИД республики.

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Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Однако за последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

В январе 1993 года Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан создали Международный фонд спасения Арала (МФСА). С декабря 2008 года фонд имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН. В течение ближайших трех лет председательство в МФСА осуществляет Туркменистан.




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  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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