00:23 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Папка с документами

Кому достался пост главы Госкомтуризма

Spuntik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (257)
162 0 0

Государственный комитет по развитию туризма возглавил Абдулазиз Аккулов, который ранее занимал должность зампредседателя Госкомтуризма.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Временно исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по развитию туризма стал Абдулазиз Аккулов. Соответствующее постановление принял кабинет министров республики 7 ноября, сообщает пресс-служба Минюста республики.

Ранее Аккулов занимал должность заместителя председателя Госкомтуризма (с 22 мая текущего года).

Туристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан
CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand
Узбекистан возглавил рейтинг стран, куда россияне едут на Новый год

С января он также возглавлял Управление по координации и развитию индустрии туризма Госкомтуризма.

На посту главы комитета Аккулов сменил Бахтиёра Умарова, который возглавлял Госкомтуризма с мая по октябрь этого года.

В 2005 году Абдулазиз Аккулов окончил Ташкентский государственный университет экономики, в 2007-м получил степень магистра в том же вузе. Специализируется на управлении международным туризмом, в комитете — с 2006 года.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (257)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054