Назарбаев рассказал, что Узбекистан хочет перенять у Казахстана

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что Узбекистан заинтересовался форматом форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ как эффективной межгосударственной площадкой.
XV форум межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ проходит в Петропавловске на севере Казахстана. Он посвящен новым подходам и тенденциям в развитии туризма между двумя странами, сообщает Sputnik Казахстан.
Он добавил, что за время существования форум зарекомендовал себя в качестве эффективной межгосударственной площадки, стал важным институтом политико-экономического взаимодействия стран.
"По-моему, другие наши партнеры тоже перенимают наш опыт. Я слышал недавно, узбеки тоже хотят подобный форум", - отметил Назарбаев.
В работе форума в Петропавловске принимает участие и президент России Владимир Путин.
Напомним, параллельно с визитом главы РФ в Узбекистан 18-19 октября в республике прошел первый российско-узбекистанский бизнес-форум. По итогам было подписано в общей сложности более 800 документов, сумма контрактов превысила 27 миллиардов долларов.