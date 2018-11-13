Замглавы МИД Италии ждут с визитом в среду в Узбекистане

В программе визита встречи и переговоры в министерствах иностранных дел, внешней торговли, госкомитетах по инвестициям, развитию туризма.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано прибудет с визитом в Узбекистан в среду, сообщает во вторник узбекистанский МИД.

"Четырнадцатого ноября в Ташкент прибывает делегация Итальянской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, в программе визита встречи и переговоры в министерствах иностранных дел, внешней торговли, госкомитетах по инвестициям, развитию туризма.

Итальянская делегация также примет участие в очередном раунде межмидовских политических консультаций, добавили в МИД Узбекистана.