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Флаг Италии

Замглавы МИД Италии ждут с визитом в среду в Узбекистане

© Flickr/ Dave Kellam
Политика
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В программе визита встречи и переговоры в министерствах иностранных дел, внешней торговли, госкомитетах по инвестициям, развитию туризма.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано прибудет с визитом в Узбекистан в среду, сообщает во вторник узбекистанский МИД.

"Четырнадцатого ноября в Ташкент прибывает делегация Итальянской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, в программе визита встречи и переговоры в министерствах иностранных дел, внешней торговли, госкомитетах по инвестициям, развитию туризма.

Итальянская делегация также примет участие в очередном раунде межмидовских политических консультаций, добавили в МИД Узбекистана.

Теги:
МИД Узбекистана, Италия



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