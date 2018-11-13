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Военнослужащие Пограничных войск РФ

Совет командующих погранвойсками стран СНГ соберется в Кыргызстане

© Sputnik / Павел Львов
Политика
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В заседании примут участие руководители пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Юбилейное 80-е заседание Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) стран-участниц СНГ пройдет в Кыргызстане 14 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Госпогранслужбы республики Гульмиру Борубаеву.

"В заседании примут участие руководители пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководство ряда международных организаций, в том числе уставных органов СНГ, антитеррористического центра и бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений Содружества, а также секретариата ОДКБ и исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС", - сказала Борубаева.

Участники встречи обсудят вопросы пограничной безопасности, в том числе информацию об обстановке на внешних границах Содружества, итоги деятельности СКПВ в 2018 году и приоритетные задачи на 2019 год, а также результаты проведения совместных специальных пограничных операций и вопросы их организации на очередной период.

"Учитывая, что повестка дня предстоящего заседания содержит блок вопросов, связанных с подготовкой кадров и дальнейшим развитием общественного движения ветеранов-пограничников на пространстве Содружества, на заседание приглашены представители Пограничной академии ФСБ России и координационного совета международного союза общественных объединений ветеранов пограничной службы", - отметила собеседница агентства.

Также Совет командующих планирует принять решение о преобразовании одного из временных рабочих органов – координационного научного совета в координационный совет по науке и образованию, что позволит вывести его работу на качественно новый уровень.

Борубаева отметила, что во время встречи командующих также будут рассмотрены вопросы, касающиеся нормотворческой и научно-исследовательской деятельности, а также принят ряд решений организационного и кадрового характера.

 




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