Россия заявила о планах по установлению мира в Ливии

По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, РФ будет наращивать усилия в этом направлении, урегулирование невозможно без ряда компромиссов.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия заинтересована в урегулировании ситуации в Ливии и будет наращивать усилия в этом направлении, передает РИА Новости заявление премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

По его словам, сегодня Ливия – страна, из которой идет целый ряд проблем. Речь идет о наркоторговле, бандитизме, распространении радикальной идеологии. Угроза существует не только для Европы, но и для России.

Глава правительства России подчеркнул, что предыдущие договоренности по Ливии пока не реализованы, но все равно необходимо двигаться вперед, ливийский сценарий не должен повториться в другой стране.

Мирное урегулирование невозможно без взаимных компромиссов, также подчеркивает он.

Сегодня в Ливии царит двоевластие – на востоке правит избранный народом парламент, в столице Триполи на западе заседает сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. На востоке власти сотрудничают с национальной армией, которая ведет затяжную борьбу с боевиками.