Назарбаев: с оптимизмом смотрю на будущее Узбекистана

Он указал на активное развитие республики в последние годы, расширение таможенного пространства, экономического партнерства двух стран.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в беседе с местным изданием Tengrinews.kz рассказал об улучшении отношений с Узбекистаном.

По его словам, в республике происходят очень положительные изменения – открываются границы, расширяется таможенное пространство, идет активное соприкосновение экономик Узбекистана и Казахстана. Он с большим оптимизмом смотрит на будущее Узбекистана.

Как также отметил Назарбаев, Шавкат Мирзиёев находится на правильном пути.

При этом Узбекистан и Казахстан, помимо взаимодействия в экономике, объединяют и "общие неприятности" – в первую очередь экологические проблемы, возникшие вследствие исчезновения Аральского моря.

В пятницу на этой неделе в городе Шымкенте на юге Казахстана состоится первый форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана. В нем примут участие первые заместители премьер-министров двух стран Аскар Мамин и Ачилбай Раматов.