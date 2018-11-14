Новая партия может появиться в Узбекистане в ближайшее время

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Инициаторы создания Экологической партии Узбекистана провели в Ташкенте собрание, на котором сформировали оргкомитет и учредительные документы.

Как сообщает оргкомитет, главной целью этой политической партии будет содействие тому, чтобы охрана окружающей среды стала делом и государства, и общества, и каждого гражданина.

Оргкомитету на собрании поручили разработать "дорожную карту" создания партии, подготовить учредительные документы и проработать другие организационно-правовые вопросы.

Участники собрания договорились назвать партию "Экологическая партия Узбекистана".

Экологическое движение Узбекистана создано 2 августа 2008 года. В 2009 году оно получило квоту в нижней палате парламента размере 15 депутатских мест. В декабре 2017 года в послании Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев заявил, что Экодвижение превратилось в настоящую политическую силу и назрела необходимость отказа от квотирования дабы создать для всех партий равные условия конкуренции.

Сейчас в Узбекистане официально зарегистрированы четыре политические партии: Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость").