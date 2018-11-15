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Шавкат Мирзиёев отправился с визитом в Каракалпакстан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (32)
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Президент проведет диалог с узбекистанцами и ознакомится с социально-экономическим развитием региона.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 15 ноября отбыл в город Нукус, пишет пресс-служба узбекского лидера.

Президент Узбекистана часто совершает поездки по стране, чтобы непосредственно увидеть, как живут узбекистанцы, провести диалог с людьми, выслушать их запросы и пожелания, ознакомиться с социально-экономическим развитием регионов, решить актуальные вопросы и определить задачи на перспективу.

Возможно, во время нынешней поездки Мирзиёева будет затронут вопрос сохранения культурных и исторических объектов Каракалпакстана, так как недавно в регионе снесли мавзолей Шамунаби. Это событие возмутило многих жителей республики, в том числе историков и археологов.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (32)
Теги:
Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан



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