Эмомали Рахмон проведет переговоры с депутатами Олий Мажлиса Узбекистана

Визит парламентариев Узбекистана в Таджикистан станет первым за годы независимости двух соседних государств.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В Таджикистане ждут с визитом узбекскую делегацию, которую возглавит спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуридинжон Исмаилов. Об этом передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонова, узбекистанцы пробудут в Душанбе с 19 по 22 ноября. Он отметил, что это первый визит парламентариев Узбекистана в РТ за годы независимости двух соседних государств.

В планах делегации провести переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, спикерами обоих палат парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым и Шукурджоном Зухуровым.

Узбекские депутаты также ознакомятся с работой завода "ТАЛКО кабель", побывают на Нурекской ГЭС, посетят Национальную библиотеку Таджикистана, Национальный музей и столичный дворец "Кохи Навруз".