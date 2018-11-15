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Города мира. Астана

Казахстан посоветовал ОДКБ помочь встретиться США, ЕС, Китаю и России

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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По мнению президента Нурсултана Назарбаева, представителям разных стран необходимо обсудить поиск решений существующих разногласий в мире.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил государствам-участникам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провести встречу высокого уровня США, Росси и Китая и стран Евросоюза, сообщает РИА Новости.

По мнению лидера, участникам необходимо обсудить пути решения существующих разногласий в мире. В качестве площадки для переговоров он предлагает Астану.

Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности: Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и флаг ОДКБ (справа налево)
© Sputnik / Амир Исаев
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На прошлой неделе в столице Казахстана также прошли заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей, совета безопасности ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности – региональная международная организация, которая в качестве основных целей провозглашает укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности. В состав группы входят Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Белоруссия.

 

Теги:
Россия, ОДКБ, Казахстан



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