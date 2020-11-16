Sputnik подводит первые итоги визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан.
К основным целям государства в военной сфере добавилось международное сотрудничество.
Президент Узбекистана в Нукусе посетил семейную поликлинику, которая обслуживает более 46 тысяч жителей 8 махаллей города.
В Нукусском гарнизоне президент понаблюдал за занятиями по различным направлениям военного дела.
Вопросы развития экономики региона стали главной темой встречи под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Нукусе.
Главы государств довольны, что отношения между республиками в последнее время заметно улучшаются. Стороны отметили положительные результаты совместных мероприятий между приграничными регионами двух стран.
На встрече в Нукусе глава государства рассказал о приоритетных задачах по выведению страны на новый уровень и подготовке высококвалифицированных кадров.
За запуском первого агрегата Рогунской ГЭС будут наблюдать представители ряда государств. От Узбекистана в церемонии примет участие министр водного хозяйства Шавкат Хамраев.