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  • Да, существующий алфавит неудобный
    25.9% (81)
  • Да, но решение должны принимать жители страны
    18.2% (57)
  • Нет, меня устраивает существующий
    36.1% (113)
  • Я не говорю по-узбекски
    19.8% (62)
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