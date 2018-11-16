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Визит президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан

Мирзиёев поздравил Жээнбекова с днем рождения – что еще обсудили президенты

© Официальный сайт президента Кыргызской Республики
Политика
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Главы государств довольны, что отношения между республиками в последнее время заметно улучшаются. Стороны отметили положительные результаты совместных мероприятий между приграничными регионами двух стран.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник, 16 ноября, провел телефонный разговор с кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил Жээнбекова с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. В свою очередь президент Кыргызстана выразил Мирзиёеву искреннюю признательность за теплые поздравления и пожелания.

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© Правительство Кыргызской республики
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Затем президенты коснулись двусторонних отношений. Стороны отметили "наметившуюся в последнее время устойчивую позитивную тенденцию в укреплении теплых уз братства, отношений многовековой дружбы и добрососедства между нашими странами".

По данным пресс-службы Мирзиёева, главы республик считают важным событием в развитии узбекско-кыргызского многопланового сотрудничества официальный визит Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан в декабре прошлого года, по итогам которого достигнуты значимые договоренности и соглашения по расширению практического взаимодействия.

В ходе беседы политики отметили положительные результаты совместных мероприятий между приграничными регионами двух стран. Например, когда в марте этого года в Фергане состоялось первое заседание Совета глав приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана.

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© Sputnik . Таалай Ороскулов
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Кроме того, между странами активизировался культурно-гуманитарный обмен. В прошлом месяце в Узбекистане были успешно проведены Дни культуры и искусства Кыргызской Республики, широко празднуется 90-летний юбилей известного писателя и гуманиста Чингиза Айтматова.

В завершение телефонного разговора лидеры вновь подтвердили твердую решимость всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Узбекистаном и Кыргызстаном на благо двух братских народов.

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Напомним, Узбекистан и Кыргызстан начали активное развитие отношений после десятилетнего кризиса в 2016 году. Причиной разногласий были территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы.

В 2017-м стороны подписали промежуточный договор о государственной границе и впервые в истории описали около 85% границы.




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