В Узбекистане появилась новая редакция закона "Об обороне"

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В новую редакцию закона Узбекистана "Об обороне" планируется включить статью о международном сотрудничестве в военно-технической сфере, следует из проекта документа, подготовленного Министерством обороны республики и опубликованного для общественного обсуждения.
Пункт об укреплении международного и регионального сотрудничества, безопасности, стабильности и добрососедства в Центральной Азии включен в перечень основных целей государственной политики Узбекистана в области обороны.
Напомним, Узбекистан принял новую Оборонную доктрину в январе этого года. Документ направлен на укрепление взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами. Он также предусматривает меры по переоснащению войск современными видами вооружения и военной техники, создание собственного оборонно-промышленного комплекса.
Обсуждение документа продлится до 1 декабря этого года.