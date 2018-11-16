В Узбекистане появилась новая редакция закона "Об обороне"

К основным целям государства в военной сфере добавилось международное сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В новую редакцию закона Узбекистана "Об обороне" планируется включить статью о международном сотрудничестве в военно-технической сфере, следует из проекта документа, подготовленного Министерством обороны республики и опубликованного для общественного обсуждения.

Пункт об укреплении международного и регионального сотрудничества, безопасности, стабильности и добрососедства в Центральной Азии включен в перечень основных целей государственной политики Узбекистана в области обороны.

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Согласно проекту документа, международное военно-техническое сотрудничество будет осуществляться в соответствии с необходимостью обеспечения Вооруженных Сил Узбекистана новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники.

Напомним, Узбекистан принял новую Оборонную доктрину в январе этого года. Документ направлен на укрепление взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами. Он также предусматривает меры по переоснащению войск современными видами вооружения и военной техники, создание собственного оборонно-промышленного комплекса.

Обсуждение документа продлится до 1 декабря этого года.