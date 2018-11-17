У чиновника, ответственного за земельные ресурсы, - новый заместитель

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Танцуют все: как узбекские женщины "отрываются" на торжестве - видео Танец специально не готовился и не имеет отработанной техники, однако движения женщин эмоциональны и выразительны. Интернет-пользователи отметили, что танцуют дамы от души. 83

Еще одного чемпиона зарезали в Казахстане в уличной драке В результате драки, которая произошла в очереди за углём в Семее, погиб казахстанский дзюдоист Жасулан Абиев. 113