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Мужчина закрывает портфель

У чиновника, ответственного за земельные ресурсы, - новый заместитель

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (258)
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Акмал Маматов стал зампредседателя Госкомземгеодезкадастр - директором ГУП "Геоинновационный центр"

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Заместителем руководителя Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру – директором Государственного унитарного предприятия "Геоинновационный центр" назначен Маматов Акмал Алишерович.

Соответствующее постановление подписал президент республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Госкомземгеодезкадастр занимается обеспечением условий для рационального применения земельных ресурсов, принадлежащих к общему земельному фонду страны.

Цели комитета – определение качественного состояния земель, подготовка документации, в текстовом, картографическом и электронном виде.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (258)



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