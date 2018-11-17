У чиновника, ответственного за земельные ресурсы, - новый заместитель

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Заместителем руководителя Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру – директором Государственного унитарного предприятия "Геоинновационный центр" назначен Маматов Акмал Алишерович.
Соответствующее постановление подписал президент республики, сообщает пресс-служба ведомства.
Госкомземгеодезкадастр занимается обеспечением условий для рационального применения земельных ресурсов, принадлежащих к общему земельному фонду страны.
Цели комитета – определение качественного состояния земель, подготовка документации, в текстовом, картографическом и электронном виде.