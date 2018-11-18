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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выходит из самолета

Шавкат Мирзиёев может посетить Канаду в 2019 году

© AFP 2018 / WANG ZHAO
Политика
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Генерал-губернатор Канады заявила, что отношения между странами находятся на подъеме.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Власти Канады намерены изучить возможность визита в страну лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева во второй половине 2019 года, передает узбекистанский МИД.

"Посол Узбекистана с резиденцией в Вашингтоне Жавлон Вахабов вручил верительные грамоты генерал-губернатору Канады Жюли Пайетт", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Пайетт заявила, что текущий уровень отношений между странами находится на подъеме. Подчеркнуто, что Канада приветствует стремление Узбекистана стать ключевым членом наиболее развитого мирового сообщества.

По итогам церемонии Вахабов также встретился с генеральным директором Бюро МИД по вопросам приполярного региона, Восточной Европы и Евразии Эллисон Ле Клер.

Канадский дипломат выразила готовность принять комплекс политико-дипломатических мер по организации визита главы Узбекистана в Канаду в первой половине 2019 года, добавили в МИД республики.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Канада, Узбекистан



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