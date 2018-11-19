Свыше миллиона таджикистанцев посетили Узбекистан в 2018 году

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В 2018 году Узбекистан посетили свыше миллиона граждан Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.
В свою очередь из Таджикистана в Узбекистан приехали около 1,2 тысячи граждан.
На ситуацию значительно повлияло подписанное в марте соглашение о взаимных безвизовых поездках двух граждан сроком на 30 дней.
В августе президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет посетил Узбекистан. Он подписал с Шавкатом Мирзиёевым 27 документов о сотрудничестве в ряде сфер и совместное заявление, они договорились по спорным вопросам о государственной границе, посетили завод Artel в Ташкенте, ознакомились с процессом сборки телевизоров и кондиционеров.
Кроме того, 16 августа прошел бизнес-форум "Сделано в Таджикистане". По итогам переговоров между сторонами было подписано 58 контрактов и соглашений.