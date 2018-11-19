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Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

ЕС призывает соседей Афганистана брать пример с Узбекистана

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Главы МИД стран Евросоюза на переговорах в Брюсселе призвали соседние с Афганистаном страны поддержать усилия правительства этой станы по налаживанию мира и стабильности.

ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Евросоюз поддерживает все международные инициативы по афганскому урегулированию и выступает за развитие экономической интеграции Афганистана со странами Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, одобренное главами МИД стран ЕС.

"ЕС поддерживает все международные инициативы по содействию миру в Афганистане, направленные на обеспечение координации с правительством в рамках всеобъемлющего Кабульского процесса, с тем чтобы максимально поддержать перспективы мирного политического урегулирования", - говорится в заявлении.

На переговорах в Брюсселе главы МИД стран ЕС также также призвали соседние с Афганистаном страны поддержать усилия правительства республики по содействию миру и стабильности. Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС отметили, что приветствуют такие инициативы, как Ташкентская международная конференция по мирному урегулированию ситуации в Афганистане, организованная Узбекистаном в марте.

"ЕС будет и впредь поддерживать мир и долгосрочную стабильность посредством взаимодействия с региональными партнерами и ключевыми международными заинтересованными сторонами, поддерживает важную роль, которую играет в этой связи специальный посланник ЕС по Афганистану. ЕС поощряет дальнейшую региональную экономическую интеграцию, в том числе посредством развития связей Афганистана с Центральной Азией, в качестве важного вклада в устойчивое развитие", - отмечается в заявлении.

Очередная встреча по Афганистану в закрытом формате в Москве прошла 9 ноября. В ней приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В качестве наблюдателя на переговорах присутствовал представитель США. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".

 




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