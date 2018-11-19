Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ посетит Узбекистан

Члены делегации Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планируют принять участие в работе Азиатского форума по правам человека.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели посетит Узбекистан. Визит продлится с 20 по 24 ноября, сообщила пресс-служба сената республики.

"По приглашению председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллы Юлдашева 20-24 ноября 2018 года в нашей стране с визитом будет находиться делегация Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели", — говорится в публикации.

В рамках запланированных встреч состоится обсуждение приоритетов сотрудничества республики с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Кроме того, члены делегации примут участие в Азиатском форуме по правам человека. Напомним, он пройдет 22-23 ноября в Самарканде.