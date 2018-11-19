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Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу

Мирзиёев обсудил с Назарбаевым торговлю и подготовку к встрече глав ЦА

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Телефонный разговор двух лидеров состоялся 19 ноября, президенты отметили развитие дружбы и добрососедских отношений.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 ноября поговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Они отметили динамичное развитие и последовательное укрепление дружбы и добрососедских отношений – с начала 2018 года проведено более 50 совместных мероприятий.

"Увеличиваются объемы взаимной торговли, усиливается кооперация в различных отраслях экономики, в том числе между регионами и деловыми кругами. 15 ноября этого года в городе Шымкенте успешно проведен первый Форум межрегионального сотрудничества, с участием руководителей администраций приграничных областей и ведущих компаний двух стран", - уточняется в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили подготовку ко второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2019 году.

На прошлой неделе Узбекистан и Казахстан в рамках Форума межрегионального сотрудничества обсуждали взаимное признание виз. Если договоренности будут достигнуты, то туристы, посещающие Узбекистан, смогут беспрепятственно въезжать в РК.

Теги:
Центральная Азия, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев



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