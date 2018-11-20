13:19 20 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Зачем Абдулазиз Камилов едет в Брюссель

© Sputnik / Евгений Биятов
Политика
Получить короткую ссылку
144 0 0

Министерство иностранных дел Узбекистана раскрыло подробности визита Камилова в столицу Бельгии.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пробудет в Брюсселе с 21 по 24 ноября, передает МИД республики.

По информации министерства, делегация Узбекистана поучаствует в очередном заседании Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз", межрегиональной встрече "Евросоюз – Центральная Азия".

Текстильные фабрики в городе Чирчик, в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Узбекистан добивается от ЕС нулевых таможенных пошлин по своему текстилю

Кроме того, в рамках визита состоятся переговоры с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, министрами иностранных дел Австрии и Бельгии Карин Княйсель и Дидье Рейндерсом, другими официальными лицами.

Ранее председатель Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголии Ивета Григуле-Петерсе в ходе визита в Ташкент сообщила, что лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева ожидают в Брюсселе с визитом в начале 2019 года.

В июле Совет ЕС официально одобрил запуск переговоров с Узбекистаном о расширенном партнерстве и сотрудничестве. По мнению Совета, это создаст благоприятную деловую и инвестиционную среду и обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам и глобальным вызовам, таким, как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом.

Теги:
Фредерика Могерини, Евросоюз, МИД Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Абдулазиз Камилов, Брюссель, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд, правосудие
    А судьи кто?

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил шокирующие результаты конкурса на должность судьи: его не смогли сдать 95 претендентов из 100.

  • Ужасное зрелище — из квартиры бишкекчанки самосвалами вывозят мусор. Видео
    Генеральная уборка

    Жительница Бишкека забила свою трехкомнатную квартиру мусором – коммунальные службы вывозили его самосвалами.

  • Наручники, архивное фото
    По всей строгости

    Гособвинитель попросил суд Таджикистана приговорить к пожизненному заключению главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре.

  • И.о. премьер-министра Никол Пашинян посетил боевую позицию одной из войсковой части (16 ноября 2018). Армения
    Жесткая реакция

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

  • Снег
    Снежный коллапс

    В социальных сетях появилось видео о сложностях посадки в кишиневский автобус во время снегопада в час пик.

  • Руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей Лазурин
    Судьба солдата

    Как часто гости из-за границы и из каких государств посещают солдатские захоронения в Эстонии, рассказал глава военно-исторического клуба.

  • Карликовая многозубка
    Меньше не бывает

    Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.

  • Суд, правосудие
    А судьи кто?

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил шокирующие результаты конкурса на должность судьи: его не смогли сдать 95 претендентов из 100.

  • Ужасное зрелище — из квартиры бишкекчанки самосвалами вывозят мусор. Видео
    Генеральная уборка

    Жительница Бишкека забила свою трехкомнатную квартиру мусором – коммунальные службы вывозили его самосвалами.

  • Наручники, архивное фото
    По всей строгости

    Гособвинитель попросил суд Таджикистана приговорить к пожизненному заключению главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Молодые люди танцуют на улице
Недетские забавы: в Самарканде обсуждают танцы на капоте
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054