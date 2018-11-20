Зачем Абдулазиз Камилов едет в Брюссель

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пробудет в Брюсселе с 21 по 24 ноября, передает МИД республики.

По информации министерства, делегация Узбекистана поучаствует в очередном заседании Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз", межрегиональной встрече "Евросоюз – Центральная Азия".

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Кроме того, в рамках визита состоятся переговоры с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, министрами иностранных дел Австрии и Бельгии Карин Княйсель и Дидье Рейндерсом, другими официальными лицами.

Ранее председатель Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголии Ивета Григуле-Петерсе в ходе визита в Ташкент сообщила, что лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева ожидают в Брюсселе с визитом в начале 2019 года.

В июле Совет ЕС официально одобрил запуск переговоров с Узбекистаном о расширенном партнерстве и сотрудничестве. По мнению Совета, это создаст благоприятную деловую и инвестиционную среду и обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам и глобальным вызовам, таким, как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом.