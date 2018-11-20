Узбекистан и Швейцария обсудили предстоящий визит Мирзиёева

Президент Узбекистана планирует поездку в Швейцарию в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В Берне прошли узбекско-швейцарские политические консультации, пишет пресс-служба узбекистанского МИД.

Стороны обсудили перспективные направления двусторонних отношений в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Также в ходе переговоров представители стран подтвердили обоюдную заинтересованность в подготовке и успешном проведении визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Швейцарию в 2019 году.

Кроме того, государства отдельно обратили внимание на расширение списка товаров и услуг для взаимных поставок.

Еще стороны договорились организовать в первой половине 2019 года заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.