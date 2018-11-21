Кто стал новым заместителем прокурора Ташкента

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Заместителем прокурора города Ташкента назначен Наримов Икром Шерматович.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Узбекистана 19 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Икром Наримов занимал должность первого заместителя прокурора Транспортной прокуратуры Узбекистана.

Sputnik / Алексей Витвицкий В Ташкентской области назначен новый прокурор – пятый за год

Икром Наримов родился в 1971 году в Хорезмской области.

В 1993 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, а в 2013 году Высшие учебные курсы при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Свою службу в органах прокуратуры начал в Ташкентской транспортной прокуратуре, после чего работал на различных должностях в Транспортной прокуратуре Узбекистана, а также вел деятельность в должности прокурора Ташкентской авиационно-транспортной прокуратуры.