Новым президентом Интерпола стал южнокореец

Российский кандидат ему проиграл, в Совете Федерации предполагают американское влияние.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В среду утром в Дубае выбрали нового президента Интерпола, сообщает РИА Новости.

Им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, также на пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, который занимает должность вице-президента Интерпола от России по Европе.

В Совете Федерации России предполагают американское вмешательство в выборы.

По словам первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, США могли проводить антироссийскую политику и обрабатывать страны-участницы, оказывать давление.

Он также отметил, что должность президента Интерпола можно считать технической.

Ранее Международную организацию уголовной полиции возглавлял Мэн Хунвэй, он пропал в начале сентября. В отношении него ведется расследование по делу о коррупции. Временно исполняющим обязанности был назначен вице-президент Ким Чон Ян.