ООН считает региональную политику Узбекистана мировым стандартом

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Майкл Меллер прибыл в республику для участия в первом Азиатском форуме по правам человека.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Нематов и заместитель генерального секретаря ООН Майкл Меллер обсудили аспекты внешней политики республики, осуществляемой в Центральной Азии. Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, в ходе встречи Меллер приветствовал продвигаемую страной региональную политику, направленную на развитие связей с соседними государствами.

"В современном мире это и есть тот стандарт, к которому нужно стремиться и который даст наиболее ощутимые результаты", — заявил заместитель генерального секретаря ООН.

Стороны также рассмотрели практические аспекты проведения предстоящих совместных мероприятий. Майкл Меллер примет участие в первом Азиатском форуме по правам человека, который пройдет в Самарканде 22-23 ноября.

Ранее представители ООН предложили властям Узбекистана поделиться с международным сообществом опытом решения пограничных вопросов. Они отметили, что в организации ценят решения республики относительно правового оформления государственной границы и подписание договоров о границе с Кыргызстаном и Таджикистаном.