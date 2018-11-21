Секретари Совбезов СНГ обсудят в Москве борьбу с финансированием террористов

Узбекистан на ежегодной встрече представляет секретарь Совета безопасности при президенте Виктор Махмудов.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств проходит в Москве, сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Узбекистан представляет секретарь Совета безопасности при президенте Виктор Махмудов.

© Sputnik / Сергей Гунеев Секретарь Совбеза РФ встретился с коллегами из Узбекистана и стран СНГ

Секретари советов безопасности обсуждают направления совместной работы по пресечению финансирования террористической деятельности, в том числе противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

В повестку встречи также вошли другие актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ и международного сотрудничества по линии советов безопасности.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, открывая заседание, отметил, что участники встречи обсудят общие для СНГ угрозы и вызовы.

"С момента проведения подобной встречи в 2017 году государства СНГ организовали обмен аналитической информацией о ситуации вокруг ИГ (запрещенная в России и ряде стран организация), "Аль-Каиды" и аффилированных с ними структур в афгано-пакистанском приграничье и на Ближнем Востоке. Проведены встречи министров иностранных дел СНГ на площадке Совета Безопасности ООН для обсуждения тематики, касающейся построения регионального партнерства в Центральной Азии", - сказал Патрушев.

Он добавил, что за период, прошедший с предыдущей встречи, страны СНГ отработали на учениях совместные мероприятия по пресечению деятельности членов международных террористических организаций. Дополнительное развитие получило военно-техническое сотрудничество.

В заседании также участвуют председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, представители советов безопасности, министерств, ведомств и научных организаций государств-участников СНГ.