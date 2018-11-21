Французские сенаторы оценили внешнеполитический курс Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Первый заместитель председателя сената Олий Мажлиса Содик Сафоев встретился с сенаторами Франции Андре Ришаром и Натали Гуле, сообщает UzDaily.uz. Стороны обсудили дальнейшее развитие межпарламентских связей, организацию визита представителей деловых кругов Франции и дальнейшее налаживание связей между Ташкентом и Страсбургом.
В сенате Узбекистана работает межпарламентская группа по сотрудничеству с сенатом Франции, а в сенате Франции — межпарламентская группа "Франция – Центральная Азия". Делегация верхней палаты парламента присутствовала на мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны, прошедших в Париже 11 ноября.
Участники встречи также обсудили укрепление связей между деловыми кругами.
Напомним, что ранее заместитель генерального секретаря ООН Майкл Меллер, который тоже прибыл в республику для участия в форуме по правам человека, назвал региональную политику Узбекистана мировым стандартом.