Французские сенаторы оценили внешнеполитический курс Узбекистана

Политики прибыли в Узбекистан для участия в Азиатском форуме по правам человека, который пройдет в Самарканде 22-23 ноября.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Первый заместитель председателя сената Олий Мажлиса Содик Сафоев встретился с сенаторами Франции Андре Ришаром и Натали Гуле, сообщает UzDaily.uz. Стороны обсудили дальнейшее развитие межпарламентских связей, организацию визита представителей деловых кругов Франции и дальнейшее налаживание связей между Ташкентом и Страсбургом.

В сенате Узбекистана работает межпарламентская группа по сотрудничеству с сенатом Франции, а в сенате Франции — межпарламентская группа "Франция – Центральная Азия". Делегация верхней палаты парламента присутствовала на мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны, прошедших в Париже 11 ноября.

© AFP 2018 / HAZEM BADER ООН считает региональную политику Узбекистана мировым стандартом

"Стороны отметили, что в Узбекистане осуществляются масштабные преобразования, направленные на повышение уровня благосостояния народа. Проводимая руководством страны мудрая и дальновидная политика и внешнеполитический курс, основанный на принципах дружбы, взаимовыгодного партнерства и взаимного учета интересов, обеспечивают успех демократических реформ и способствуют укреплению авторитета страны на международной арене", — говорится в публикации.

Участники встречи также обсудили укрепление связей между деловыми кругами.

Напомним, что ранее заместитель генерального секретаря ООН Майкл Меллер, который тоже прибыл в республику для участия в форуме по правам человека, назвал региональную политику Узбекистана мировым стандартом.