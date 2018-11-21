00:48 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана

Французские сенаторы оценили внешнеполитический курс Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
7510

Политики прибыли в Узбекистан для участия в Азиатском форуме по правам человека, который пройдет в Самарканде 22-23 ноября.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Первый заместитель председателя сената Олий Мажлиса Содик Сафоев встретился с сенаторами Франции Андре Ришаром и Натали Гуле, сообщает UzDaily.uz. Стороны обсудили дальнейшее развитие межпарламентских связей, организацию визита представителей деловых кругов Франции и дальнейшее налаживание связей между Ташкентом и Страсбургом.

В сенате Узбекистана работает межпарламентская группа по сотрудничеству с сенатом Франции, а в сенате Франции — межпарламентская группа "Франция – Центральная Азия". Делегация верхней палаты парламента присутствовала на мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны, прошедших в Париже 11 ноября.

Флаг ООН
© AFP 2018 / HAZEM BADER
ООН считает региональную политику Узбекистана мировым стандартом
"Стороны отметили, что в Узбекистане осуществляются масштабные преобразования, направленные на повышение уровня благосостояния народа. Проводимая руководством страны мудрая и дальновидная политика и внешнеполитический курс, основанный на принципах дружбы, взаимовыгодного партнерства и взаимного учета интересов, обеспечивают успех демократических реформ и способствуют укреплению авторитета страны на международной арене", — говорится в публикации.

Участники встречи также обсудили укрепление связей между деловыми кругами.

Напомним, что ранее заместитель генерального секретаря ООН Майкл Меллер, который тоже прибыл в республику для участия в форуме по правам человека, назвал региональную политику Узбекистана мировым стандартом.

Теги:
Узбекистан, Франция



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, архивное фото
    Ядерный клуб

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.

  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

  • Велосипеды туристов, которых сбили в Таджикистане. 29 июля 2018 года
    По всей строгости

    В Таджикистане организатора теракта против иностранных туристов в Дангаре приговорили к пожизненному тюремному заключению.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, архивное фото
    Ядерный клуб

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.

  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

  • Велосипеды туристов, которых сбили в Таджикистане. 29 июля 2018 года
    По всей строгости

    В Таджикистане организатора теракта против иностранных туристов в Дангаре приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Девушка прыгает в реку
Когда все пошло не так: девушка прыгнула в замерзшее озеро
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054