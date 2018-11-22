Камилов: вопрос о визите Шавката Мирзиёева в Брюссель стоит на повестке дня

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Точные даты поездки главы Узбекистана в Брюссель станут известны после того, как будет проработана повестка визита. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.
"Я думаю, что этот визит состоится. Сегодня мы работаем над содержательной частью, мы хотели бы, чтобы повестка дня была насыщенной, чтобы она включала важные для нашего сотрудничества с ЕС вопросы. Видимо, будет и вторая часть этого визита, это будет включать двусторонние отношения с Бельгией. Все это требует особой подготовки", - сообщил Камилов.
Он уточнил, что "хотелось бы украсить визит президента в Брюссель еще и тем, чтобы расширенная версия соглашения о партнерстве и сотрудничестве (с ЕС) была подписана в ходе его визита". И добавил, что "сегодня нельзя игнорировать также вопросы региональной безопасности, и это тоже требует подготовки".
Евросоюз намерен в 2019 году согласовать новую стратегию отношений со странами Центральной Азии. В середине июля Совет ЕС утвердил также мандат главы дипломатии ЕС и Еврокомиссии на начало переговоров с Узбекистаном по заключению нового соглашения о партнерстве, которое "обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам". Новое соглашение призвано заменить договор о партнерстве и сотрудничестве 1999 года.