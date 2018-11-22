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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов: вопрос о визите Шавката Мирзиёева в Брюссель стоит на повестке дня

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Министр рассчитывает, что в Брюсселе глава Узбекистана подпишет расширенную версию соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Точные даты поездки главы Узбекистана в Брюссель станут известны после того, как будет проработана повестка визита. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Евгений Биятов
Зачем Абдулазиз Камилов едет в Брюссель

"Я думаю, что этот визит состоится. Сегодня мы работаем над содержательной частью, мы хотели бы, чтобы повестка дня была насыщенной, чтобы она включала важные для нашего сотрудничества с ЕС вопросы. Видимо, будет и вторая часть этого визита, это будет включать двусторонние отношения с Бельгией. Все это требует особой подготовки", - сообщил Камилов.

Он уточнил, что "хотелось бы украсить визит президента в Брюссель еще и тем, чтобы расширенная версия соглашения о партнерстве и сотрудничестве (с ЕС) была подписана в ходе его визита". И добавил, что "сегодня нельзя игнорировать также вопросы региональной безопасности, и это тоже требует подготовки".

Евросоюз намерен в 2019 году согласовать новую стратегию отношений со странами Центральной Азии. В середине июля Совет ЕС утвердил также мандат главы дипломатии ЕС и Еврокомиссии на начало переговоров с Узбекистаном по заключению нового соглашения о партнерстве, которое "обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам". Новое соглашение призвано заменить договор о партнерстве и сотрудничестве 1999 года.

Теги:
Брюссель, Евросоюз, Абдулазиз Камилов, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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