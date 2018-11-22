Участие в наблюдательной миссии на выборах в Армении подтвердили 6 стран СНГ

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Участие в наблюдательной миссии на внеочередных парламентских выборах в Армении подтвердили шесть стран Содружества Независимых Государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгения Слободу.
"Свое участие в выборах уже подтвердили Беларусь, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан. Ждем материалы от Узбекистана. По линии Межпарламентской ассамблеи СНГ - не готов сказать точно. Будут представители Молдовы", - сказал Слобода.
Он добавил, что аккредитация наблюдателей закончится 24 ноября, планируется, что наблюдателей будет 70-72 человека. В состав миссии войдут хорошо подготовленные наблюдатели, в частности, депутаты Госдумы, представители избиркомов, в том числе главы ЦИК.
По его словам, главная цель миссии - чтобы выборы прошли спокойно, в соответствии с законодательством.
"Мы будем всячески содействовать проведению свободных и демократических выборов. На это нас нацеливают решения СМИД и глав государств СНГ", - отметил он.
Президент Армении Армен Саркисян 1 ноября подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск.