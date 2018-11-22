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Выборы президента РФ в регионах России

Участие в наблюдательной миссии на выборах в Армении подтвердили 6 стран СНГ

© Sputnik / Павел Лисицын
Политика
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Сейчас миссия наблюдателей от СНГ ждет подтверждающие материалы и от Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Участие в наблюдательной миссии на внеочередных парламентских выборах в Армении подтвердили шесть стран Содружества Независимых Государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгения Слободу.

"Свое участие в выборах уже подтвердили Беларусь, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан. Ждем материалы от Узбекистана. По линии Межпарламентской ассамблеи СНГ - не готов сказать точно. Будут представители Молдовы", - сказал Слобода.

Он добавил, что аккредитация наблюдателей закончится 24 ноября, планируется, что наблюдателей будет 70-72 человека. В состав миссии войдут хорошо подготовленные наблюдатели, в частности, депутаты Госдумы, представители избиркомов, в том числе главы ЦИК.

В Ереване проходят выборы
© Sputnik / Гранд Хачатрян
Представители стран СНГ будут наблюдать за внеочередными выборами в Армении
"Мы планируем также, что около 20 человек будут осуществлять долгосрочную наблюдательскую миссию - это представители дипломатического корпуса, Исполкома Содружества, избирательных комиссий, а также активно участвующие представители МПА СНГ", - сказал Слобода.

По его словам, главная цель миссии - чтобы выборы прошли спокойно, в соответствии с законодательством.

"Мы будем всячески содействовать проведению свободных и демократических выборов. На это нас нацеливают решения СМИД и глав государств СНГ", - отметил он.

Президент Армении Армен Саркисян 1 ноября подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск.

 




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