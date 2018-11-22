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Назначен руководитель Ташкентского международного арбитражного центра

Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (260)
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Организацию возглавила международный арбитр и эксперт совета Buyuk Kelajak Диана Байзакова.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Ташкентский международный арбитражный центр возглавила международный арбитр и эксперт совета Buyuk Kelajak Диана Байзакова, сообщает пресс-служба организации.

Директор Ташкентского международного арбитражного центра Диана Байзакова
Пресс-служба Buyuk Kelajak
Директор Ташкентского международного арбитражного центра Диана Байзакова

Международный коммерческий арбитраж считается самым популярным средством решения внешнеэкономических споров, и большинство коммерческих компаний предпочитают его официальным судебным разбирательствам.

Ташкентский международный арбитражный центр был создан в начале ноября постановлением президента.

Ранее Байзакова выступала в качестве единоличного арбитра, в составе трибунала и в качестве адвоката в различных международных арбитражных разбирательствах. Она решала споры в области строительства, недвижимости, телекоммуникации и природных ресурсов. Также Байзакова состоит в списках и институциональной памяти ведущих арбитражных центров.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (260)
Теги:
назначение, Ташкент, Арбитраж



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