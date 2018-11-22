Назначен руководитель Ташкентского международного арбитражного центра

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Ташкентский международный арбитражный центр возглавила международный арбитр и эксперт совета Buyuk Kelajak Диана Байзакова, сообщает пресс-служба организации.

Пресс-служба Buyuk Kelajak Директор Ташкентского международного арбитражного центра Диана Байзакова

Международный коммерческий арбитраж считается самым популярным средством решения внешнеэкономических споров, и большинство коммерческих компаний предпочитают его официальным судебным разбирательствам.

Ташкентский международный арбитражный центр был создан в начале ноября постановлением президента.

Ранее Байзакова выступала в качестве единоличного арбитра, в составе трибунала и в качестве адвоката в различных международных арбитражных разбирательствах. Она решала споры в области строительства, недвижимости, телекоммуникации и природных ресурсов. Также Байзакова состоит в списках и институциональной памяти ведущих арбитражных центров.