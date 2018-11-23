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Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа

Стала известна дата визита генерального секретаря ОЭСР в Узбекистан

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Узбекистан и Организация экономического сотрудничества и развития реализуют крупный многолетний проект "Повышение торгово-транспортной связности в Центральной Азии", в котором также участвуют Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа приедет с визитом в Узбекистан в 2019 году.

Как сообщает Подробно.UZ, об этом стало известно по итогам переговоров делегации Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым и генсека ОЭСР Анхеля Гурриа, которые прошли накануне в Париже.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Узбекистаном и ОЭСР по приоритетным направлениям, в том числе в сфере развития региональной торговли и транспортной связанности.

Кроме того, Отажонов и Гурриа обсудили дальнейшую реализацию крупного многолетнего проекта "Повышение торгово-транспортной связности в Центральной Азии", в котором участвуют Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан и Узбекистан.

Проект посвящен вопросам транспортной политики и инфраструктуры и реализуется в сотрудничестве с Международным транспортным форумом.

ОЭСР является форумом, в рамках которого правительства стран-членов имеют возможность обсуждать, разрабатывать и координировать экономическую и социальную политику, обмениваются опытом, ищут способы решения общих проблем и вырабатывают согласованную внутреннюю и внешнюю политику.




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