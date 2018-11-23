В Таджикистане освобожден от должности первый заместитель председателя ГКНБ

Президент республики Эмомали Рахмон подписал постановление о смене кадров, это связано в том числе с тюремным бунтом на севере республики.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу подписал постановление о смене кадров, сообщает Sputnik Таджикистан.

Сняты с должности глава главного управления исполнения наказаний Минюста, первый заместитель ГКНБ назначен начальником ГУИН Министерства юстиции.

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Решение связано в том числе с бунтом в тюрьме на севере страны в городе Худжанде, который произошел в ночь на 8 ноября.

В пятницу власти Таджикистана впервые прокомментировали это происшествие. Министр иностранных дел заявил, что в ходе бунта погибли двое сотрудников исправительного учреждения и 21 бунтовщик.

Среди погибших были члены "Исламского движения Узбекистана", ИГИЛ, "Джамаат Ансаруллах" и "Джундуллах" (организации запрещены в России и Центральной Азии. – Прим. ред.).