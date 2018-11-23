19:44 23 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Мужчина закрывает портфель

В Таджикистане освобожден от должности первый заместитель председателя ГКНБ

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
84 0 0

Президент республики Эмомали Рахмон подписал постановление о смене кадров, это связано в том числе с тюремным бунтом на севере республики.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу подписал постановление о смене кадров, сообщает Sputnik Таджикистан.

Сняты с должности глава главного управления исполнения наказаний Минюста, первый заместитель ГКНБ назначен начальником ГУИН Министерства юстиции.

Следственный изолятор, архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
Боялся за должность: скрывший бунт начальник колонии в Худжанде арестован

Решение связано в том числе с бунтом в тюрьме на севере страны в городе Худжанде, который произошел в ночь на 8 ноября.

В пятницу власти Таджикистана впервые прокомментировали это происшествие. Министр иностранных дел заявил, что в ходе бунта погибли двое сотрудников исправительного учреждения и 21 бунтовщик.

Среди погибших были члены "Исламского движения Узбекистана", ИГИЛ, "Джамаат Ансаруллах" и "Джундуллах" (организации запрещены в России и Центральной Азии. – Прим. ред.).

Теги:
Восстание, Таджикистан, Увольнение



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Проснувшийся вулкан на Курильских островах
На краю бездны: шокирующие кадры проснувшегося вулкана облетели весь Интернет
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054