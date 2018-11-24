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Государственная Дума РФ

В России могут смягчить наказания за плагиат и долги по зарплате

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Владимир Путин предложил в этих случаях заменять тюрьму крупными компенсациями и возмещением ущерба.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, которые будут прекращаться при условии возмещения ущерба, сообщает РИА Новости.

Речь идет о преступлениях небольшой тяжести – плагиате, долгах по зарплате, мошенничестве, присвоении, растрате, злоупотреблении доверием.

Также виновные в невыплате зарплат, пенсий или стипендий могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они попадаются на таких правонарушениях впервые и при этом быстро погасили задолженность.

Цель проекта – формирование в стране благоприятного делового климата и сокращение рисков предпринимательской деятельности, создание дополнительных гарантий для бизнесменов от необоснованного уголовного преследования.

 

Теги:
Россия, Освобождение от наказания, Госдума РФ



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