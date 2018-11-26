Масштабная проверка: учения ВС по всей стране впервые начались в Узбекистане

В учениях, которые продлятся пять дней, будут задействованы подразделения всех родов войск ВС страны.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Министерство обороны Узбекистана впервые начало масштабные учения вооруженных сил страны по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По распоряжению президента Республики Узбекистан, верховного главнокомандующего вооруженными силами сегодня утром войска Министерства обороны были подняты по учебной тревоге", - сообщил представитель ведомства.

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Учения продлятся пять дней и пройдут в четыре этапа.

В ходе учений будут рассмотрены вопросы определения готовности центрального аппарата Минобороны к руководству органами управления и войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также готовности войск к организованному выходу в указанные районы.

"До настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась", - подчеркнули в Минобороны. В них будут задействованы подразделения всех родов войск ВС страны.

Особое внимание будет обращено на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками. На всех этапах проверки будет обеспечиваться строгое соблюдение требований безопасности, сохранности оружия и материальных средств.

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Одним из приоритетных направлений учений будет проверка комплектования подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств, добавили в Минобороны.