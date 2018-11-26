12:14 26 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Военнослужащие узбекской армии

Масштабная проверка: учения ВС по всей стране впервые начались в Узбекистане

© Минобороны Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
26140

В учениях, которые продлятся пять дней, будут задействованы подразделения всех родов войск ВС страны.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Министерство обороны Узбекистана впервые начало масштабные учения вооруженных сил страны по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По распоряжению президента Республики Узбекистан, верховного главнокомандующего вооруженными силами сегодня утром войска Министерства обороны были подняты по учебной тревоге", - сообщил представитель ведомства.

Военнослужащие ВС Узбекистана
Министерство обороны Узбекистана
Военная равноудаленность: с чьей помощью Узбекистан сохраняет боеготовность

Учения продлятся пять дней и пройдут в четыре этапа.

В ходе учений будут рассмотрены вопросы определения готовности центрального аппарата Минобороны к руководству органами управления и войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также готовности войск к организованному выходу в указанные районы.

"До настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась", - подчеркнули в Минобороны. В них будут задействованы подразделения всех родов войск ВС страны.

Особое внимание будет обращено на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками. На всех этапах проверки будет обеспечиваться строгое соблюдение требований безопасности, сохранности оружия и материальных средств.

Хочешь мира — готовься: как узбекская армия стала сильнейшей в ЦА >>>

Одним из приоритетных направлений учений будет проверка комплектования подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств, добавили в Минобороны.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Как житель Ямала боролся со штормом
На работу хоть ползком: как житель Ямала боролся со штормом - видео
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054