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Письменный набор главы государства

Ключевое назначение произошло в Совете министров Каракалпакстана

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (261)
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Должность заместителя председателя Совета министров появилась в соответствии с поручением Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Казбеков Жусипбек Сидикбекович назначен заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана по вопросам экологии и развития Приаральского региона.

Об этом сообщает "Народное слово" со ссылкой на собственный источник в Совете министров республики.

Эта должность появилась в соответствии с поручениями президента Шавката Мирзиёева во время посещения Республики Каракалпакстан 15-16 ноября 2018 года.

Участники мероприятия
© Sputnik / Григорий Сысоев
Назначен новый прокурор Каракалпакстана

Жусипбек Казбеков родился в 1973 году в Нукусе (Каракалпакстан).

Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, а также магистратуру в Университете штата Колорадо (США). Он специализируется на инженерных и гидротехнических сооружениях, управлении водными ресурсами.

В последние годы работал координатором программы по водным ресурсам в филиале Центральноазиатского регионального экологического центра в Узбекистане.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (261)



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