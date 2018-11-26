Абдулазиз Камилов обсудит в Женеве ситуацию в Афганистане

Камилов и мировые эксперты поднимут вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправится на международную конференцию по Афганистану, которая состоится в Женеве 28 ноября. Об этом передает пресс-служба узбекистанского МИД.

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Во время поездки узбекская делегация также проведет двусторонние переговоры.

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В Афганистане происходит противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Исламской Республике также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран). Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве и Женеве.