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ПОСОЛ УЗБЕКИСТАНА ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ КОРОЛЮ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Король Саудовской Аравии пригласил Шавката Мирзиёева посетить его страну

© МИД
Политика
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Салман бин Абдулазиз Аль Сауд отметил, что Саудовская Аравия готова к выводу отношений между странами на качественно новый уровень.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить его страну, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики. Накануне посол Узбекистана Улугбек Максудов вручил ему свои верительные грамоты.

Во время беседы после торжественной церемонии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд подчеркнул, что Узбекистан — дружественный, надежный и перспективный партнер Саудовской Аравии в регионе. Кроме того, он заявил, что его страна готова к выводу саудовско-узбекских отношений на качественно новый уровень по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

"Король просил передать президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву свое глубокое уважение и пригласил главу нашего государства посетить с официальным визитом Саудовскую Аравию в удобное для него время", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Шавкат Мирзиёев посещал Саудовскую Аравию в мае 2017 года, он участвовал в саммите арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде.

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Теги:
Узбекистан, Саудовская Аравия



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